Ситуація у Гуляйполі ускладнилася: Федоров відповів, чи є загроза для Запоріжжя

"Чи є загроза для Запоріжжя? Вона не перестала бути за останні майже чотири роки війни. Давайте чесно про це говорити. Чи погіршилась ситуація за останні пів року? Так, вона стала складніше. Увага сфокусована на двох напрямках фронту: Гуляйпільському і Степногірському чи Кам’янському", – сказав він.

Водночас Федоров зазначив, що на Кам’янському напрямку Сили оборони поступово покращують свої позиції. За його словами, позитивні зміни фіксуються майже кожні кілька днів завдяки системній роботі підрозділів, які там тримають оборону.

"Сьогодні прийнято рішення про примусову евакуацію з Кушугума, і це говорить про те, що не лінія фронту зсунулась, а на жаль, засоби, якими користується ворог, отримали більшу дальність, і ворог пріоритезував саме цей напрямок", – пояснив Федоров.

Найскладнішою, за оцінкою Федорова, залишається ситуація в районі Гуляйполя.

"Штурмові підрозділи, які воюють за Гуляйполе, роблять майже неможливу роботу у взаємодії з підрозділами БПЛА. Щонайменше три штурмових підрозділи відповідають за Гуляйполе. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації там, тривають дуже жорсткі бої", – сказав він.