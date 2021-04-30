Ситуація на кордоні з Таджикистаном стабілізувалася, - президент Киргизстану

Обстановка на кордоні Киргизстану і Таджикистану , де сталася перестрілка, стабілізувалася. Президент Киргизстану Садир Жапаров заявив, що зараз немає необхідності для відправлення добровольців в прикордонний район.

Про це повідомляє прес-служба президента Киргизстану .

У заяві йдеться, що вживаються заходи "щодо недопущення ескалації напруженості" на держкордоні.

"Ситуація в Баткенській області Киргизстану стабілізувалася і знаходиться під контролем президента країни. У Баткенській області знаходиться робоча група на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Киргизстану Артемом Новіковим", - йдеться в повідомленні.

Осередок напруженості погашений, ситуація врегульована в ході переговорів, підкреслюється в повідомленні. У МЗС Киргизстану повідомили, що ситуація на прикордонній території знаходиться під повним контролем.

Співробітниками міліції встановлені блокпости, проводиться роз'яснювальна робота з місцевим населенням прикордонних районів.