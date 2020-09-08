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Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине боевиков "Вагнера"

Москва, Вторник 08 сентября 2020 20:38
Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине боевиков "Вагнера"
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не выдал бы задержанных боевиков частной военной компании "Вагнера" Киеву даже при соответствующем запросе со стороны украинских властей.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"И тут я ему (Лукашенко - ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", - то есть я подразумевал выдачу, - на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", - сказал журналист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, более 30 наемников были задержаны накануне президентских выборов в Беларуси. По данным украинской стороны, часть из них воевала на Донбассе, поэтому их должны были передать Киеву. В конце концов Минск не удовлетворил этот запрос и передал их России.

Как писало РБК-Украина, наемников задержали в республике Беларусь еще в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

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