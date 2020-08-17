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Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, - Госпогранслужба

Киев, Понедельник 17 августа 2020 16:18
Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, - Госпогранслужба
Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)
Автор: Марианна Присяжнюк

Провокаций на границе не зафиксировано

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой. Пограничники делают все возможное, чтобы не допустить каких-либо провокаций на участке границы.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

При этом он добавил, что сейчас провокаций на границе не зафиксировано.

"В настоящее время, все пункты пропуска функционирования, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", - сообщил Демченко.

Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля.

Он рассказал, что спецоперации плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси - учитываются.

"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", - сказал Демченко.

Он добавил, что ведомства сотрудничают на всех уровнях.

Напомним, Украина и Беларусь будут проводить пограничную спецоперацию до ноября.

Отметим, что 9 августа в Беларуси начались массовые протесты, которые охватили всю страну после завершения выборов президента; по данным ЦИК, победу на выборах вновь одержал Лукашенко.

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