"Киевтеплоэнерго" получило разрешения и лицензии и готово начинать полноценную работу

НКРЭКУ установила тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) своим постановлением установила тарифы для КП "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба администрации.

Таким образом, на сегодня КП "Киевтеплоэнерго" имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и городская власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с НАК "Нафтогаз" для стабильного снабжения услуг киевлянам.

Указанное постановление устанавливает тарифы для "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Согласно порядка формирования тарифов, окончательная стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, а также транспортировки и поставки.

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 августа устанавливаются тарифы: на отпуск электрической энергии – 182,83 коп/кВт ч; на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 783,09 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 476,04 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, финансируемых за счет государственного и местных бюджетов – 1185,21 грн/Гкал; на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей – 1184,57 грн/Гкал

"После завершения сделки с ПАО "Киевэнерго" в мае текущего года "Киевтеплоэнерго" стало исполнителем услуг поставки горячей воды и отопление для киевлян. Напомню, что 14 июня НКРЭКУ выдала предприятию лицензии на осуществление хозяйственной деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а 9 июля "Киевтеплоэнерго" стало полноправным членом Оптового рынка электроэнергии Украины, что позволит КП "Киевтеплоэнерго" производить и продавать электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии. Сегодня были утверждены тарифы для работы на ТЭЦ. Таким образом, предприятие имеет все необходимые разрешения и лицензии, чтобы полноценно осуществлять хозяйственную деятельность. Мы надеемся, что вскоре будет решен вопрос заключения соглашения с НАК "Нафтогаз" и мы вернем людям горячую воду и в плановом режиме продолжим готовить город к зиме", – сообщил Пантелеев.

Напомним, в мае этого года закончилось 16-летнее соглашение между КГГА и ПАО "Киевэнерго". Город возвращает под контроль около сотни тысяч объектов теплоэнергетического комплекса с целью его дальнейшей модернизации и восстановления, что призвано повлиять на качество услуг для потребителей.