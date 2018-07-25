Ситуація з газопостачанням Києва близька до критичної, - КМДА

Влада Києва закликає Кабмін розглянути ситуацію з газопостачанням в столиці

У Києві ситуація з газопостачанням близька до критичної. Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Міська влада Києва закликає Кабінет міністрів розглянути ситуацію з газопостачанням в столиці у рамках Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, з 1 серпня через відсутність газу, будуть змушені зупинитися найбільші теплоелектроцентралі України - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які виробляють не лише тепло, а й електроенергію.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, ситуація в Києві близька до критичної, оскільки до цього часу НАК "Нафтогаз" не уклав договір на газопостачання з КП "Київтеплоенерго". Через це у Києві кілька тисяч будинків залишаються без гарячої води.

Нагадаємо, в травні цього року закінчилась 16-річна угода між КМДА та ПАТ "Київенерго". Місто повертає під контроль близько сотні тисяч об'єктів теплоенергетичного комплексу з метою його подальшої модернізації та відновлення, що покликане вплинути на якість послуг для споживачів. 19 липня "Київтеплоенерго" отримало дозволи та ліцензії і готово починати повноцінну роботу.

Господарський суд Києва прийняв рішення не покладати борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Київтеплоенерго". Тому в "Нафтогазі" рішення у справі по спору між "Київтеплоенерго" і НАК "Нафтогаз України" щодо правонаступництва за боргами "Київенерго" очікують в кінці липня.