Ситуація на фронті: ЗСУ жорстко відповідають на штурми, а Росія "засипає" бомбами

З початку поточної доби на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог атакує найбільше. Тут відбулося майже 30 відсотків від усіх боїв.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Зокрема, ворог завдав удару шістьма бомбами по Вовчанську, чотирма - у район Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців. Наразі на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві ще тривають.



На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки - у сумі застосували вісім КАБів.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдав авіаудару трьома КАБами.

На Покровському напрямку найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. П’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої бій триває.