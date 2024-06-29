Ситуация на фронте: ВСУ жестко отвечают на штурмы, а Россия "засыпает" бомбами

С начала текущих суток на фронте произошло уже 47 боевых столкновений. На Покровском направлении враг атакует больше всего. Здесь произошло почти 30 процентов всех боев.

Российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области. В частности, враг нанес удар шестью бомбами по Волчанску, четырьмя - в район Веселого, а одну авиабомбу сбросил неподалеку от Липцев. В настоящее время на Харьковском направлении отбиты четыре атаки оккупантов в районе Волчанска. Две еще продолжаются.



На Купянском направлении продолжается бой у Стельмаховки. Также российские террористы бомбят районы Купянска, Стельмаховки и Петропавловки - в сумме применили восемь КАБов.

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял три попытки улучшить тактическое положение возле Невского. Боевые действия продолжаются. В район Северска противник нанес авиаудара трем КАБам.

На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 13. Пять боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Возле последней бой продолжается.