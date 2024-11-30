Ситуація на фронті: ЗСУ завдали ударів по пункту управління та важливому об’єкту ворога

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу та військової техніки, пункту управління та одному іншому важливому об’єкту противника.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Куп’янський. За добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

Лиманський. Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись вперед неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

Краматорський. Окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

Торецький. Ворог здійснив дві атаки неподалік Дружби та Торецька.

Покровський. Українські захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.

Курахівський. Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

Времівський. Противник здійснив 26 штурмів позицій ЗСУ неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Придніпровський. Російські загарбники атакували українські позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на даному напрямку.