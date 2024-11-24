Росія вербує сотні єменських хуситів на війну проти України, - FT
Росія вербує сотні єменських хуситів на війну проти України. Чоловіків привезли в РФ через тіньову операцію з торгівлі людьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Єменські новобранці, які їздили до Росії, розповіли Financial Times, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли вони приїхали в РФ, їх примусово призвали до російської армії та відправили на лінію фронту в Україні.
Американські дипломати кажуть, що угода між Кремлем і хуситами є ознакою того, як далеко готова зайти Росія.
За словами аналітиків, небагато хуситів пройшли підготовку в Росії, попри те, що Ємен - бідна країн і добре підходить для вербування найманців.
У контрактах єменців, з якими ознайомилося FT, була вказана компанія, заснована відомим політиком-хуситом Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Реєстраційні документи вказують компанію як туроператора та роздрібного постачальника медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.
За даними видання, вербування найманців почалося ще в липні. Один з контрактів був датований 3 липня і підписаний начальником центру відбору контрактників у місті Нижній Новгород.
FT листувалося з одним з найманців в Росії. Він припустив, що входив до групи з близько 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні. Чоловік розповів, що його заманили в Росію обіцянками про прибуткову роботу у сфері "безпеки" та "інженерії".
Через кілька тижнів на фронті він сховався разом із чотирма іншими нещодавно прибулими єменцями в лісі в Україні. За словами найманця, один з чоловіків намагався покінчити життя самогубством і був доставлений у лікарню.
Найманці КНДР на війні
Нагадаємо, Північна Корея відправила на війну проти України понад 10 тисяч своїх солдатів. Вони проходили навчання на російських полігонах, а потім їх перекинули у Курську область.
За повідомленнями українських військових, військові КНДР вже беруть участь у бойових діях. Також, за даними Financial Times, Північна Корея передала армії РФ ракетні та артилерійські системи великої дальності.
ЗМІ повідомляють, що Москва розплатилася з Пхеньяном нафтою та зброєю, зокрема засобами ППО. Україна зазначає, що КНДР просить у Росії технології в обмін на війська.
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