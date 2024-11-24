Росія вербує сотні єменських хуситів на війну проти України, - FT

Росія вербує сотні єменських хуситів на війну проти України. Чоловіків привезли в РФ через тіньову операцію з торгівлі людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Єменські новобранці, які їздили до Росії, розповіли Financial Times, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли вони приїхали в РФ, їх примусово призвали до російської армії та відправили на лінію фронту в Україні.

Американські дипломати кажуть, що угода між Кремлем і хуситами є ознакою того, як далеко готова зайти Росія.

За словами аналітиків, небагато хуситів пройшли підготовку в Росії, попри те, що Ємен - бідна країн і добре підходить для вербування найманців.

У контрактах єменців, з якими ознайомилося FT, була вказана компанія, заснована відомим політиком-хуситом Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Реєстраційні документи вказують компанію як туроператора та роздрібного постачальника медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

За даними видання, вербування найманців почалося ще в липні. Один з контрактів був датований 3 липня і підписаний начальником центру відбору контрактників у місті Нижній Новгород.

FT листувалося з одним з найманців в Росії. Він припустив, що входив до групи з близько 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні. Чоловік розповів, що його заманили в Росію обіцянками про прибуткову роботу у сфері "безпеки" та "інженерії".

Через кілька тижнів на фронті він сховався разом із чотирма іншими нещодавно прибулими єменцями в лісі в Україні. За словами найманця, один з чоловіків намагався покінчити життя самогубством і був доставлений у лікарню.