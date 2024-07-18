Ситуація на фронті: ЗСУ вдарили по скупченню росіян та атакували два важливих об'єкти

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали двох ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ та ще два важливих об’єкти противника.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі - в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксували до 11 атак. На Лиманському напрямку українські війська зупинили 10 атак окупантів, зокрема у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 штурмових дій.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог 29 разів атакував позиції захисників в районах Північного та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів і атак, загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив три штурми позицій.

На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. П’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.