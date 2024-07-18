Втрати РФ за добу: 54 артсистеми, 50 дронів та 1130 окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 липня, склали 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 563 640 військових. Крім того, ЗСУ знищили 54 артсистеми та 50 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на 22:00 російська армія концентрувала свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках. На обох сталося по 24 бойові зіткнення.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти просунулися на півночі Харківської області, а також у Луганській та Донецькій областях. Водночас ЗСУ повернули втрачені позиції в районі Торецька.

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