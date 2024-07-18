Ситуация на фронте: ВСУ ударили по скоплению россиян и атаковали два важных объекта

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.

За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все - в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении в сутки зафиксировали до 11 атак. На Лиманском направлении украинские войска остановили 10 атак оккупантов, в том числе в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили 10 штурмовых действий.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часового Яра.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. Всего враг 29 раз атаковал позиции защитников в районах Северного и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские воины отразили 26 штурмов и атак, захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил три штурма позиций.

На Ореховском направлении произошло семь боевых столкновений. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность.