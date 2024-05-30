Ситуація на півдні загострилася. Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ, - Плетенчук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"На жаль, можемо констатувати наявне загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював свої певні сили для того, щоб вчергове здійснити таку ескалацію", - сказав Плетенчук.

За його словами, середу, 29 травня, російська армія здійснила 19 спроб штурмів, 12 з яких було у декількох населених пунктах на Оріхівському напрямку. Найбільше штурмів припало на район Старомайорського. На лівобережжі було 7 спроб штурмів, один з них був навіть на острів Нестрига, ще 6 - на Кринки.

Плетенчук зазначив, що активізація дій ворога на фронті насамперед пов'язана із підготовкою до саміту миру у Швейцарії.

"Для росіян це традиційний інструмент їхньої геополітики. Перед будь-якими перемовинами, не зважаючи навіть, що їх туди не запрошено, росіяни завжди загострюють максимально ситуацію на фронті для того, щоб посилити свої позиції або показати, наскільки необхідно з ними так само домовлятися", - додав він.