РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
Російські загарбники перекидають додаткові сили на двох напрямках у Херсонській області. Зокрема, Стрілеча - Липці та в районі Вовчанськ.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів", - зазначив він.
Сирський підкреслив, що цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.
Наступ Росії
На Харківщині окупанти активізували свої дії, розширюючи зону бойових дій. Попри невдачі в наступі, росіяни намагаються просунутися вперед. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські військові успішно проводять контрнаступальні дії в регіоні.
Державна прикордонна служба України попереджає про можливість розширення зони бойових дій на кордоні з боку Росії. Очікується, що ворог може спробувати атакувати в будь-який момент.
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