РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив

Російські загарбники перекидають додаткові сили на двох напрямках у Херсонській області. Зокрема, Стрілеча - Липці та в районі Вовчанськ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів", - зазначив він.

Сирський підкреслив, що цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.