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РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив

Четвер 30 травня 2024 09:07
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РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники перекидають додаткові сили на двох напрямках у Херсонській області. Зокрема, Стрілеча - Липці та в районі Вовчанськ.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів", - зазначив він.

Сирський підкреслив, що цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.

Наступ Росії

На Харківщині окупанти активізували свої дії, розширюючи зону бойових дій. Попри невдачі в наступі, росіяни намагаються просунутися вперед. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські військові успішно проводять контрнаступальні дії в регіоні.

Державна прикордонна служба України попереджає про можливість розширення зони бойових дій на кордоні з боку Росії. Очікується, що ворог може спробувати атакувати в будь-який момент.

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РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
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