Ситуація на фронті в Україні залишається статичною, - Пентагон

ЗСУ продовжують стримувати російські атаки та ведуть запеклі бої, особливо в Бахмуті. Загалом ситуація на фронті є статичною і жодна зі сторін поки що не отримує контролю над суттєвими новими територіями.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.