Ситуация на фронте в Украине остается статической, - Пентагон

ВСУ продолжают сдерживать российские атаки и ведут упорные бои, особенно в Бахмуте. В целом ситуация на фронте статическая и ни одна из сторон пока не получает контроля над существенными новыми территориями.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что в определенный период времени на Бахмутском направлении можно было наблюдать ослабление напряженности, однако сейчас там снова идут тяжелые бои.
"В основном, вдоль линии фронта ситуация продолжает оставаться статической", – сказал он.
Напомним, что представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Россия хочет захватить Бахмут до 9 мая, но Силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность.
Также сообщалось, что украинские военные контратакуют на отдельных участках Бахмута.
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