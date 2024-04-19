Ситуація на фронті в Україні критична, найближчі тижні можуть вирішити долю війни, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ситуація на українському фронті є критичною, та наголосив на важливості посилення оборонної допомоги Києву країнами-партнерами, зокрема для протидії ракетному та дроновому терору з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvn24 .

Глава польського уряду після неформального саміту Європейської ради також висловив думку, що найближчі тижні можуть вирішити долю російсько-української війни.

Говорячи про повітряні удари російських загарбників по Україні, він зазначив, що у висновках саміту є положення, яке зобов'язує ЄС вжити заходів для забезпечення безпеки українського неба.

Туск також додав, що серед тем, які обговорювалися під час саміту, питання безпеки були особливо важливими з польської точки зору. Чиновник розповів, що лідери держав-членів також об’єднали зусилля з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Президент Зеленський наголосив на негайній, можливо, вирішальній необхідності надати Україні системи, які могли б боротися з російськими ракетами та безпілотниками", - сказав Туск.

Польський прем'єр додав, що Німеччина надала Україні ще один комплект батарей Patriot, а також закликала інші країни, які мають такі можливості, долучитися до цієї ініціативи.

Водночас Туск зауважив, що звернення Берліна не стосується Польщі, позаяк у Варшави не вистачає такої кількості Patriot для того, щоб поділитися з Києвом.

Від Польщі, як "прифронтової держави", цього ніхто не чекає, запевнив він та додав, що "всі розуміють, що ми повинні захищати власне небо, в тому числі у зв'язку з інцидентами з російськими ракетами".

Питання щодо посилення ППО України

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 квітня заявив, що глави МЗС держав G7 зосередженні на ухваленні рішення щодо передачі додаткових батарей протиповітряної оборони Україні.

Додамо, що за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Берлін знайшов ще щонайменше 6 систем ППО Patriot, які країни-партнери по НАТО могли б передати українській стороні.