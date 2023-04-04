Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Зеленський провів військову нараду у спецформаті

У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі, де обговорили ситуація на фронті та потреби Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський - щодо Бахмуту, головком, керівник ГУР - щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони - щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що постійно перебуває на звʼязку "з командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою".