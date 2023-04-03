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Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді. Сирський та Тарнавський доповідали з фронту

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Понеділок 03 квітня 2023 22:51
Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді. Сирський та Тарнавський доповідали з фронту Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Цього разу воно пройшло у Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Нове виїзне засідання Ставки - перше було у Дніпрі, тепер - у Чернігові. Ключові безпекові питання - на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Доповіли командувачі напрямків - цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту", - заявив він.

Зеленський наголосив, що сьогодні пройшло засідання Ставки із повноцінною підготовкою активних дій для звільнення українських територій.

"Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони. Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель" , - заявив президент.

Нагадаємо, 27 березня відбулося перше виїзне засідання Ставки.

При цьому 21 березня Зеленський провів Ставку, на якій порушувалося питання ситуації на основних напрямках фронту та календаря надходження військової допомоги від союзників.

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