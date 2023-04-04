Ситуация на фронте и нужды ВСУ: Зеленский провел военное совещание в спецформате

Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание в специальном формате, где обсудили ситуацию на фронте и нужды Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский - по Бахмуту, главком, руководитель ГУР - по общей военной ситуации. Министерство обороны - по поставкам боеприпасов и всего прочего по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются", - сказал Зеленский. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи "с командующими, которые противостоят государству-злу на поле боя".