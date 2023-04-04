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Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Зеленський провів військову нараду у спецформаті

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 23:03
Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Зеленський провів військову нараду у спецформаті Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі, де обговорили ситуація на фронті та потреби Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський - щодо Бахмуту, головком, керівник ГУР - щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони - щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що постійно перебуває на звʼязку "з командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 27 березня президент України Володимир Зеленський уперше провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.

У понеділок, 3 квітня, Зеленський провів ще одне виїзне засідання Ставки. Цього разу воно пройшло у Чернігові.

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