Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Зеленський провів військову нараду у спецформаті
У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів військову нараду у спеціальному форматі, де обговорили ситуація на фронті та потреби Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський - щодо Бахмуту, головком, керівник ГУР - щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони - щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що постійно перебуває на звʼязку "з командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 27 березня президент України Володимир Зеленський уперше провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.
У понеділок, 3 квітня, Зеленський провів ще одне виїзне засідання Ставки. Цього разу воно пройшло у Чернігові.
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