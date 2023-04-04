Ситуация на фронте и нужды ВСУ: Зеленский провел военное совещание в спецформате
Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел военное совещание в специальном формате, где обсудили ситуацию на фронте и нужды Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский - по Бахмуту, главком, руководитель ГУР - по общей военной ситуации. Министерство обороны - по поставкам боеприпасов и всего прочего по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи "с командующими, которые противостоят государству-злу на поле боя".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 27 марта президент Украины Владимир Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.
В понедельник, 3 апреля, Зеленский провел еще одно выездное заседание Ставки. На этот раз оно прошло в Чернигове.
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