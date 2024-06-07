Ситуація на фронті сьогодні 7 червня

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни активних дій не проводили.

На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби зафіксовано 4 боєзіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Тернів та Торського. Наразі триває бій поруч з населеним пунктом Терни.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби відбито дві спроби ворога просунутись в районі Кліщіївки. Зокрема бій триває біля Калинівки.

На Покровському напрямку ворог один раз спробував штурмувати поблизу Новоолександрівки. Ще п'ять атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки.

На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили одну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.

"На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін", - додає Генштаб.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 6 червня, наші військові знищили ще 1080 одиниць особового складу Росії. Від початку повномасштабного вторгнення терористи втратили близько 516 080 солдатів. Зокрема вчора було знищено: