ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація на фронті сьогодні 31 травня

П'ятниця 31 травня 2024 12:18
UA EN RU
Ситуація на фронті сьогодні 31 травня Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби, 31 травня, вже зафіксовано 26 бойових зіткнень. Сили оборони вживають усі необхідні заходи для стримування ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводили. Наші бійці укріплюють позиції та оборонні рубежі.

На Куп'янському напрямку відбито атаку поблизу Новоєгорівки. Також бої продовжуються в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку росіяни намагались атакувати неподалік Діброви. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходи для стабілізації обстановки.

На Сіверському напрямку продовжують бої в районі Берестового. Росіяни тричі намагались прорватись в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку відбито дві спроби ворога наблизитись до Часового Яру.

На Покровському напрямку вжито заходи щодо недопущення просування противника. Росіяни вже чотири рази намагались відтіснити наших бійців. Наразі тривають бої біля населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку тривають бої поруч з Костянтинівкою.

На Оріхівському напрямку відбито 3 штурмові дії противника в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

"На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін", - додає Генштаб.

Наступ Росії

На початку травня російські терористи розпочали наступ на півночі Харківської області. Як розповідають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), можливо ворог наразі планує розпочати другу фазу своєї наступальної операції в регіоні після захоплення Вовчанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде