Ситуация на фронте сегодня 31 мая
С начала суток, 31 мая, уже зафиксировано 26 боевых столкновений. Силы обороны принимают все необходимые меры для сдерживания врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Наши бойцы укрепляют позиции и оборонительные рубежи.
На Купянском направлении отбита атака вблизи Новоегоровки. Также бои продолжаются в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.
На Лиманском направлении россияне пытались атаковать неподалеку Дибровы. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки.
На Северском направлении продолжают бои в районе Берестового. Россияне трижды пытались прорваться в направлении Выемки.
На Краматорском направлении отражены две попытки врага приблизиться к Часовому Яру.
На Покровском направлении приняты меры по недопущению продвижения противника. Россияне уже четыре раза пытались оттеснить наших бойцов. Сейчас продолжаются бои возле населенных пунктов Калиновое, Новоселовка Первая и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.
На Кураховском направлении продолжаются бои рядом с Константиновкой.
На Ореховском направлении отражено 3 штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.
"На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений", - добавляет Генштаб.
Наступление России
В начале мая российские террористы начали наступление на севере Харьковской области. Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), возможно враг сейчас планирует начать вторую фазу своей наступательной операции в регионе после захвата Волчанска.
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