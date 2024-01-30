Ситуація на фронті сьогодні 30 січня

Удари росіян

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Окремі підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області.

Лівий берег Дніпра

За даними Генштабу, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Атаки ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів.