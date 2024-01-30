Ситуация на фронте сегодня 30 января

Удары россиян

В течение суток произошло 61 боевое столкновение. Также враг нанес 6 ракетных и 2 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Хутор Черниговской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем находились более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак возле Тернов, Ямполевки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки в районе Ивановского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак врага вблизи Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 18 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области.

Левый берег Днепра

По данным Генштаба, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник предпринял 7 безуспешных попыток штурма позиций украинских войск.

Атаки ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов.