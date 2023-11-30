Ситуація на фронті сьогодні 30 листопада

Російські обстріли

Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, з початку доби російські окупанти атакували Україну 7 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 5 знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Попівка, Атинське, Локня Сумської області; Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.

Завдав авіаційного удару біля Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де Силами оборони відбито 4 атаки.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут наші захисники відбили 15 атак.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські оборонці відбили 9 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Богоявленка, Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші захисники відбили 3 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки та Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Білогір'я, Новоданилівка, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Берислав, Іванівка, Садове Херсонської області, та Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби противника.