Ситуация на фронте сегодня 30 ноября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 73 боевых столкновения. Враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, с начала суток российские оккупанты атаковали Украину 7 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 5 уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Поповка, Атинское, Локня Сумской области; Нестерно Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отражено 7 атак.

Нанес авиационный удар возле Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где Силами обороны отражено 4 атаки.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку противника вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия у Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 15 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Богоявленка, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области. Также наши защитники отбили 3 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Враг нанес авиационные удары в районах Каменки и Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Лобково, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Берислав, Ивановка, Садовое Херсонской области, и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы противника.