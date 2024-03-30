Ситуація на фронті сьогодні 30 березня

Російські обстріли

Загалом сьогодні війська РФ завдали 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили 57 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах н.п. Нескучне Сумської області; Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 н.п., серед них Блешня, Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Соснівка, Марчихина Буда Сумської області; Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах н.п. Григорівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах н.п. Ямполівка, Роздолівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 н.п., серед них Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку воїни ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити підрозділи Сил оборони із займаних рубежів.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

На Херсонському напрямку протягом доби російські окупанти здійснили 1 атаку позицій Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Барислав, Михайлівка Херсонської області та місто Херсон; Солончаки Миколаївської області.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу окупантів.

Раніше повідомлялося, що лише за останню добу Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 441 520 солдатів.

Крім того, воїни ЗСУ знищили 29 танків, 20 бойових броньованих машин та 15 артсистем ворога.