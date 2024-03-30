Ситуация на фронте 30 марта

Российские обстрелы

В общей сложности сегодня войска РФ нанесли 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах н.п. Нескучное Сумской области; Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 н.п., среди них Блешня, Гремяч Черниговской области; Кучеривка, Сосновка, Марчихина Буда Сумской области; Кудеевка, Стрелка, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах н.п. Григоровка, Синковка, Петропавловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

Также оккупанты нанесли авиационных ударов в районах н.п. Ямполевка, Раздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 н.п., в том числе Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 4 атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клищиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении воины ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить подразделения Сил обороны из занимаемых рубежей.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 5 атак на позиции Сил обороны в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Полтавка, Красное, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

Ситуация на левобережье Днепра

На Херсонском направлении в течение суток российские кафиры совершили 1 атаку позиций Сил обороны на левом берегу Днепра.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Барислав, Михайловка Херсонской области и город Херсон; Солончаки Николаевской области.

Потери врага

Авиация Сил обороны нанесла удары по 3 зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству оккупантов.

Ранее сообщалось, что только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 730 российских оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 441520 солдат.

Кроме того, воины ВСУ уничтожили 29 танков, 20 боевых бронированных машин и 15 артсистем врага.