Ситуація на фронті сьогодні 3 травня

Ситуація на фронті

Інститут вивчення війни у звіті за 2 травня повідомляє, що українські військові нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва. Російські війська просунулися на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

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