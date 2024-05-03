Ситуація на фронті сьогодні 3 травня

На фронті в Україні протягом останньої доби було зафіксовано 134 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Інститут вивчення війни у звіті за 2 травня повідомляє, що українські військові нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва. Російські війська просунулися на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).
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