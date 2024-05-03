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Ситуация на фронте сегодня 3 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На фронте в Украине в течение последних суток было зафиксировано 134 боевых столкновения. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 50 атак окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ.

Атаки россиян

Всего враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Ситуация на фронте

Институт изучения войны в отчете за 2 мая сообщает, что украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские войска продвинулись к северу от Очеретино (к юго-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (юго-западнее Авдеевки).

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Война в УкраинеГенштаб ВСУ