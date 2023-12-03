Ситуація на фронті сьогодні 3 грудня

Російські обстріли

За добу 2 грудня відбулося 88 бойових дій. Загалом противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 53 удари з РСЗВ по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Минулої ночі російські окупанти завдали чергової атаки на Україну, застосувавши 1 керовану ракету Х-59 і 12 ударних БпЛА Шахед-136/131.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Від авіаційних ударів постраждали:

Козача Лопань, Петропавлівка (Харківська область),

Щербинівку, Авдіївку та Перемогу (Донецька область).

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках жодних суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрями, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

На Куп'янському напрямку противник вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки (Харківська область) та Стельмахівки (Луганська область), де Сили оборони України відбили 7 атак

На Лиманському напрямі противник провів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва (Луганська область). Сили оборони України відбили 4 атаки у цьому районі.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки (Донецька область), де українські захисники відбили 21 атаку.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту (Донецька область), завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюють свої нові позиції.

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, на південь від Тоненького та Первомайського (Донецька область). Тут Сили оборони відбили 25 атак.

На Мар'їнському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Сили оборони України відбили 11 атак у цьому районі.

На Шахтарському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районах Вугледару та Старомайорського (Донецька область). Українські війська відбили 3 атаки у цьому районі.

На Запорізькому напрямку противник 12 разів безуспішно намагався повернути втрачені позиції в районі Роботиного і Вербового (Запорізька область).

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника

Втрати ворога

За добу 2 грудня українські ракетні війська завдали 2 ударів по районах зосередження особового складу. Вразили 1 командний пункт, 3 склади боєприпасів та 4 артилерійські системи противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони українські війська знищили 1 керовану ракету Х-59.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 331 110 військових.