Ситуация на фронте сегодня 3 декабря

Украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийские системы противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ.
За сутки 2 декабря произошло 88 боевых действий. В целом противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил 53 удара с РСЗО по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
Прошлой ночью российские оккупанты нанесли очередную атаку на Украину, применив 1 управляемую ракету Х-59 и 12 ударных БпЛА Шахед-136/131.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
От авиационных ударов пострадали:
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
На Волынском и Полесском направлениях никаких существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении противник вел штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки, Ивановки (Харьковская область) и Стельмаховки (Луганская область), где Силы обороны Украины отразили 7 атак
На Лиманском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества (Луганская область). Силы обороны Украины отразили 4 атаки в этом районе.
На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки (Донецкая область), где украинские защитники отразили 21 атаку.
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута (Донецкая область), наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляют свои новые позиции.
На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, к югу от Тоненького и Первомайского (Донецкая область). Здесь Силы обороны отразили 25 атак.
На Марьинском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки (Донецкая область). Силы обороны Украины отразили 11 атак в этом районе.
На Шахтерском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районах Угледара и Старомайорского (Донецкая область). Украинские войска отразили 3 атаки в этом районе.
На Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался вернуть утраченные позиции в районе к югу от Работино и Вербового (Запорожская область).
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
За сутки 2 декабря украинские ракетные войска нанесли 2 удара по районам сосредоточения личного состава. Поразили 1 командный пункт, 3 склада боеприпасов и 4 артиллерийские системы противника.
Также силами и средствами противовоздушной обороны украинские войска уничтожили 1 управляемую ракету Х-59.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 331 110 военных.
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