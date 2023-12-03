Ситуация на фронте сегодня 3 декабря

Российские обстрелы

За сутки 2 декабря произошло 88 боевых действий. В целом противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил 53 удара с РСЗО по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Прошлой ночью российские оккупанты нанесли очередную атаку на Украину, применив 1 управляемую ракету Х-59 и 12 ударных БпЛА Шахед-136/131.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Казачья Лопань, Петропавловка (Харьковская область),

Щербиновку, Авдеевку и Победу (Донецкая область).

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях никаких существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении противник вел штурмовые действия у Синьковки, Петропавловки, Ивановки (Харьковская область) и Стельмаховки (Луганская область), где Силы обороны Украины отразили 7 атак

На Лиманском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества (Луганская область). Силы обороны Украины отразили 4 атаки в этом районе.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки (Донецкая область), где украинские защитники отразили 21 атаку.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута (Донецкая область), наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляют свои новые позиции.

На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, к югу от Тоненького и Первомайского (Донецкая область). Здесь Силы обороны отразили 25 атак.

На Марьинском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки (Донецкая область). Силы обороны Украины отразили 11 атак в этом районе.

На Шахтерском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в районах Угледара и Старомайорского (Донецкая область). Украинские войска отразили 3 атаки в этом районе.

На Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался вернуть утраченные позиции в районе к югу от Работино и Вербового (Запорожская область).

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За сутки 2 декабря украинские ракетные войска нанесли 2 удара по районам сосредоточения личного состава. Поразили 1 командный пункт, 3 склада боеприпасов и 4 артиллерийские системы противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны украинские войска уничтожили 1 управляемую ракету Х-59.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 331 110 военных.