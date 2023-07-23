Ситуація на фронті сьогодні 23 липня

Війська РФ зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом за добу відбулось близько 40 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Атаки ворога
Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару, застосувавши ударні дрони типу “Shahed”. В результаті успішної бойової роботи усі 5 ударних БпЛА було знищено нашими воїнами. Крім того, ворог завдав 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ситуація на фронті
Наступальні дії ЗСУ
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
Війська РФ посилили репресії проти працівників ЗАЕС
У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією. Натомість, українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо. В свою чергу, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу. Співробітники росгравдії та фсб рф використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.
Удари по окупантам
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль ворога.
Раніше у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.
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