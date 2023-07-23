Ситуация на фронте сегодня 23 июля

Атаки врага

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли авиационный удар, применив ударные дроны типа Shahed. В результате успешной боевой работы все 5 ударных БПЛА были уничтожены нашими воинами. Кроме того, враг нанес 4 ракетных, 58 авиационных ударов и произвел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

НА Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроиды, Рясное Сумской области и Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надии Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Макаровки и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевку, Новомихайловку, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Берислав, Антоновка, Белозерка, Херсонской области и город Херсон.

Наступательные действия ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Войска РФ усилили репрессии против работников ЗАЭС

Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты посилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией. В то же время, украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и тому подобное. В свою очередь к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники разгравдии и ФСБ России используют запугивание, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны.

Удары по оккупантам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.