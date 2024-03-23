Ситуація на фронті сьогодні 23 березня

В Україні на фронтах протягом нинішньої доби було зафіксовано 64 бойових зіткнень. Ворог продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, а найбільша кількість атак окупантів фіксується на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ 23 березня.

Російські обстріли

Загалом війська РФ завдали 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах України.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах н.п. Середина-Буда та Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка Харківської області. Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 н.п., серед них Гута-Студенецька, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Білопілля, Кіндратівка, Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Дворічна, Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Дачне та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також війська РФ завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка та Степове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

Ситуація на лівобережжі Дніпра

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Противник також завдав авіаудару в районі населеного пункту Токарівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Бургунка, Тягинка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 станції РЛС інтервентів.

Раніше повідомлялося, що в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 23 березня інформували, що за минулу добу втрати війск РФ в Україні склали 1050 окупантів, таким чином загальна кількість втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення становить вже близько 435 760 солдатів.

Крім того, Сили оборони знищили 12 танків, 19 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем ворога.