Ситуація на фронті сьогодні 21 травня

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку Російської Федерації.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють диверсійно-розвідувальні групи ворога.



Протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Прогрес Новгород-Сіверського району Чернігівської області; Студенок та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне, Бударки в Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів марні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка в Луганській області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Невське.



Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом доби противник марно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав.



Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів даремні наступальні дії у напрямках Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне і Вугледар.