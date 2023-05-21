Ситуация на фронте сегодня 21 мая

Противник продолжает активно концентрировать свои основные силы на направлениях Купянского, Лиманского, Бахмутского, Авдеевского и Марьинского. В общем, в течение последних суток произошло 24 столкновения на указанных фронтовых участках. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для нанесения ракетных ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием, что, в свою очередь, подчеркивает тактику террора со стороны Российской Федерации.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют диверсионно-разведывательные группы врага.



В течение суток оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Прогресс Новгород-Северского района Черниговской области; Студенок и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерно, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел бесполезные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское.



Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения. В частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. В течение суток противник тщетно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же вел наступательные действия в направлении Григорьевки, успеха не имел.



Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в направлениях Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.



В течение этих суток нанес авиаудары по населенному пункту Станислав Херсонской области, а также обстрелял из артиллерии Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Тягинку Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, в течение суток были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

район сосредоточения вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов;

2 артиллерийских подразделения на огневых позициях;

и еще одну важную цель противника.

Напомним, силы специальных операций Украины проводят рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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