Ситуація на фронті сьогодні 20 травня

Російські обстріли

Протягом цієї доби противник завдав три ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на фронтах

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом цієї доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїди Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори.

Ворог завдав ракетних ударів по районах Слов'янська і Дружківки та авіаційних - по районах населених пунктів Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли неподалік населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів поблизу Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли Парасковіївки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Вугледара та Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка Запорізької області та Берислав і Киндийка на Херсонщині.

В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Надзвичайні події

Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях. Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення.

Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливу ціль противника.