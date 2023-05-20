Ситуация на фронте сегодня 20 мая

Российские обстрелы

В течение этих суток противник нанес три ракетных и 56 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение этих суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерно Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь и Спирное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы.

Враг нанес ракетные удары по районам Славянска и Дружковки и авиационные - по районам населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалиново, Авдеевки, Северного, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары вблизи Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы Парасковиевки, Константиновки, Новомихайловки, Новоукраинки, Угледара и Пречистовки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндийка на Херсонщине.

В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львовское, Антоновка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Происшествия

Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так, верхние этажи Лутугинского районного территориального медицинского объединения оккупанты превратили в военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение.

Сейчас в медицинском учреждении на лечении находится около 100 российских военнослужащих с ранениями различной степени тяжести. Это число является пиком возможностей военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг. В то же время медпомощь гражданскому населению со стороны персонала военного госпиталя не предоставляется.

Потери врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.