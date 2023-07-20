Ситуація на фронті сьогодні 20 липня

Російські окупанти зосередили свої зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Російські обстріли

Протягом доби росіяни завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети "Калібр", 5 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 крилаті ракети Х-22, 7 крилатих ракет "Онікс", 19 БпЛА типу "Shahed".

ППО, зі свого боку, знищила: 2 крилаті ракети "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних БпЛА типу "Shahed".

"Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура", - пише пресслужба.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Кислівка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Благодатне та Одрадне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі П’тихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області; Понятівка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Наступ Збройних сил України

Українські воїни продовжуються наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

"Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - відзначає Генштаб.

Підрозділи ракетних військ й артилерії протягом доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.