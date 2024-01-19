Ситуація на фронті сьогодні 19 січня

Українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Тернів (Донецька область) та уразили два артилерійських засоби противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Лісківщина, Карповичі, Грем’яч, Хрінівка, Діброва Чернігівської області; Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Орлівки Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби противника.