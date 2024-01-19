Ситуация на фронте сегодня 19 января

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Тернов (Донецкая область) и поразили два артиллерийских средства противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 87 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Карповичи, Гремяч, Хреновка, Диброва Черниговской области; Запселье Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак возле Тернов Донецкой области и еще 15 атак вблизи Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 17 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Орловки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики, при поддержке авиации, 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Антоновка, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства противника.