Ситуація на фронті сьогодні 16 квітня

Нагадаємо, за даними ISW, Росія готує великий наступ на початку літа. Якщо до того часу військова допомога США не буде розблокована, ворожий контрнаступ стане серйозною проблемою для Сил оборони України.

Тим часом ЗСУ наступають під Донецьком, окупанти просунулися біля Красногорівки та Побєди.

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