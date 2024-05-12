Ситуація на фронті сьогодні 12 травня

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми.

На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку ЗСУ відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку ЗСУ відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції ЗСУ в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Обстріли РФ по Україні

Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Удари ЗСУ по позиціях окупантів

Водночас, українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника.

Втрати РФ

Зазначимо, минулої доби, 11 травня, українські військові ліквідували ще 1260 російських окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482290 одиниць особового складу.

Також ЗСУ "приземлили" літак російських військ. Су-25 було збито на Авдіївському напрямку.