Ситуація на фронті сьогодні 11 травня

Обстріли України

Російська армія за добу завдала 7 ракетних та 108 авіаційних ударів. Росіяни 120 разів обстріляли з РСЗВ позиції українських військ та населені пункти.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку українськими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ.

Втрати росіян

Минулої доби українська авіація та підрозділи ракетних військ вдарили по пункту управління російських військ, складу паливно-мастильних матеріалів, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції. Також були атаковані 18 районів зосередження особового складу противника.