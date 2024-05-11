Ситуация на фронте сегодня 11 мая

Обстрелы Украины

Российская армия за сутки нанесла 7 ракетных и 108 авиационных ударов. Россияне 120 раз обстреляли из РСЗО позиции украинских войск и населенные пункты.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении украинскими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении ВСУ отразили 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Солодкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил одну безуспешную атаку на позиции наших войск.

Потери россиян

За прошедшие сутки украинская авиация и подразделения ракетных войск ударили по пункту управления российских войск, складу горюче-смазочных материалов, зенитно-ракетному комплексу, радиолокационной станции. Также были атакованы 18 районов сосредоточения личного состава противника.